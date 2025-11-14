Мастер-класс по самбо для учителей физкультуры прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В рамках федеральной программы «Самбо в школу!» во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошла состоялась практическая сессия для учителей физкультуры. Участие в ней приняли 17 педагогов региона.

Учителя физкультуры побывали на семинарах по теории, а также мастер-классах. Тренировки и лекции провели тренеры Дмитрий Бегленко и Роман Зубов.

Всероссийский образовательно-спортивный проект«Самбо в школу!» ориентирован на продвижение этого вида единоборств на уроках в образовательных учреждениях.