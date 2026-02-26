Брянские легкоатлеты завоевали две медали первенства России

2026, 26 февраля 10:31

Брянские легкоатлеты завоевали две медали первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в городе Ульяновске прошло первенство России по лёгкой атлетике. Участие в соревнованиях приняли более 600 спортсменов из 59 регионов.

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Русь» выступил в семиборье. Он набрал 4148 очков и установил пять личных рекордов. Юноша завоевал золотую медаль.

Бронзовым призёром стал представитель школы«Луч» города Клинцы соревнований у Тимофея Пынько («Луч», г. Клинцы, тренеры: А.А., Н.В. Константиновы). В беге на 60 метров с барьерами он показал результат 8.33 секунды.