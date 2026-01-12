Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Международный рождественский хоккейный турнир прошёл в Клинцах

2026, 12 января 08:28
Международный рождественский хоккейный турнир прошёл в  Клинцах между командами Брянщины и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

8 января в городе Клинцы прошёл международный рождественский хоккейный турнир. На ледовой арене встретились команды из Гомельской области Республики Беларусь и муниципальных образований региона. Брянских хоккеистов возглавил губернатор Александр Богомаз.

«Спасибо всем командам за красивую яркую игру, а болельщикам — за поддержку! В сегодняшней игре совершенно точно победила наша российско-белорусская дружба! И рождественский турнир только укрепил её!» –подчеркнул Александр Богомаз.

