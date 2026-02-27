Брянские акробатки завоевали «золото» чемпионата Воронежской области. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Воронеже в спортшколе олимпийского резерва №2 завершился пятидневный чемпионат Воронежской области по спортивной акробатике. Турнир посвятили 85-летию легендарный воронежского тренера Василия Литвинова. Участие в соревнованиях приняли более 300 спортсменов из 18 регионов.
По программе КМС выступили воспитанницы брянского спорткомплекса «Десна» Виктория Дедекина, Милана Денисенко и Александра Ольховская. Девушки завоевали золотые медали.