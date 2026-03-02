Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Иностранца обвиняют в попытке подкупить брянского инспектора ДПС

2026, 02 марта 15:30
Иностранца обвиняют в попытке подкупить брянского инспектора ДПС
Источник фото

Иностранца обвиняют в попытке подкупить брянского инспектора дорожно-патрульной службы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о покушении на дачу взятки. Приговор выслушает иностранный гражданин.  

По версии следователей, поздно вечером 1 февраля 2026 года фигуранта за рулём автомобиля остановили инспекторы дорожно-патрульной службы на автодороге в Клинцовском районе.  Стражи порядка выяснили, что мужчина лишён права управления транспортными средствами.

Чтобы избежать ответственности иностранец передал инспектору дорожно-патрульной службы 10 тысяч рублей. Полицейский от денег отказался и сообщил в дежурную часть.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянец лишился машины за вождение без водительского удостоверения
02 марта 17:37
Брянец лишился машины за вождение без водительского удостоверения
Брянца ждёт суд по обвинению в убийстве отца
02 марта 13:31
Брянца ждёт суд по обвинению в убийстве отца
Брянские футболистки обыграли «Калужаночку» на этапе всероссийских соревнований
02 марта 12:45
Брянские футболистки обыграли «Калужаночку» на этапе всероссийских соревнований

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14357) брянск (6823) ДТП (2691) ГИБДД (2220) прокуратура (2039) уголовное дело (2003) Александр Богомаз (1867) суд (1786) авария (1645) мчс (1498) коронавирус (1272) умвд (1038)