Иностранца обвиняют в попытке подкупить брянского инспектора ДПС

2026, 02 марта 15:30

Иностранца обвиняют в попытке подкупить брянского инспектора дорожно-патрульной службы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о покушении на дачу взятки. Приговор выслушает иностранный гражданин.

По версии следователей, поздно вечером 1 февраля 2026 года фигуранта за рулём автомобиля остановили инспекторы дорожно-патрульной службы на автодороге в Клинцовском районе. Стражи порядка выяснили, что мужчина лишён права управления транспортными средствами.

Чтобы избежать ответственности иностранец передал инспектору дорожно-патрульной службы 10 тысяч рублей. Полицейский от денег отказался и сообщил в дежурную часть.