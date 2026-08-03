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Спорт

Турнир по кобудо в Брянске посвятили Дню ВДВ

2026, 03 августа 09:46
Турнир по кобудо в Брянске посвятили Дню ВДВ
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В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов, ветеранов и военнослужащих.

 

В Брянске на базе спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике 2 августа прошел турнир по восточному боевому единоборству кобудо. Соревнования посвятили Дню Воздушно-десантных войск. Наравне со спортсменами в них участвовали ветераны, военнослужащие и члены семей военнослужащих ВДВ, участники боевых действий и специальной военной операции.

Состязания проходили в шести возрастных группах среди мужчин, а также в абсолютной возрастной группе у женщин и одной детской группе. Победители и призёры получили грамоты и медали комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

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