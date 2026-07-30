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Транспорт

192 автобуса купят для Брянска до 2030 года

2026, 30 июля 09:48
192 автобуса купят для Брянска до 2030 года
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192 автобуса купят для Брянска до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

По  региональной программе развития общественного транспорта до 2030 года для автотранспортного предприятия в Брянске купят 192 автобуса большого класса. В город уже поступили 19 новых машин.

«Каждый автобус низкопольный, трёхдверный, на 29 посадочных мест и общей вместимостью 111 человек. Все машины оснащены тахографами, устройствами ГЛОНАСС, системами видеонаблюдения и внутрисалонными табло. Эти 19 машин мы планируем поставить на самые напряжённые маршруты», — уточнила начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Светлана Рыжкова.

Новый транспорт выйдет на маршруты №5А «Мегаполис-парк — Мегаполис-парк» (кольцевой), №37А «Фосфоритный завод — пл. Ленина — Телецентр» и №106А «пос. Белые Берега — Мясокомбинат — Телецентр».

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