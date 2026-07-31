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ЖКХ

В Бежицком районе Брянска убрали свалки и установили контейнеры

2026, 31 июля 15:37
В Бежицком районе Брянска убрали свалки и установили контейнеры
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В Бежицком районе Брянска убрали свалки и установили контейнеры для мусора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

В Бежицком районе Брянска навели порядок на контейнерных площадках. Дорожники убрали свалки мусора около контейнерных площадок вблизи домов №60А и №50 на улице Литейной, у дома №122 по улице Кирова и №11 в микрорайоне Автозаводец.

А в районе домов №1 по улице Маяковского, №130 по улице Ново-Советской, №3А по улице Брянской Пролетарской Дивизии появились новые бункеры для твёрдых коммунальных отходов. Контейнеры установил оператор по вывозу мусора.

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