Улицу Харьковскую в Брянске отремонтируют за два года по нацпроекту

2026, 28 июля 17:33

Улицу Харьковскую в Брянске отремонтируют за два года по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улице Харьковская в Бежицком районе города Брянска. Подрядная организация обновит 677 метров дороги от дома № 45 по улице Харьковской до улицы Брянской Пролетарской Дивизии и от улицы 22-го съезда КПСС до улицы Комсомольской.

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети и уложит двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также рабочие построят тротуары и установят дополнительные фонари со светодиодными светильниками.

В завершении ремонта подрядчик поставит дорожные знаки и нанесёт разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Работы планируют закончить в будущем году.