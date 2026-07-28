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ЖКХ

Улицу Харьковскую в Брянске отремонтируют за два года по нацпроекту

2026, 28 июля 17:33
Улицу Харьковскую в Брянске отремонтируют за два года по нацпроекту
Источник фото

Улицу Харьковскую в Брянске отремонтируют за два года по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улице Харьковская в Бежицком районе города Брянска. Подрядная организация обновит 677 метров дороги от дома № 45 по улице Харьковской до улицы Брянской Пролетарской Дивизии и от улицы 22-го съезда КПСС до улицы Комсомольской. 

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети и уложит двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также рабочие построят тротуары и установят дополнительные фонари со светодиодными светильниками. 

В завершении ремонта подрядчик поставит дорожные знаки и нанесёт разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Работы планируют закончить в будущем году.

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