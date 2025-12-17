Турнир по волейболу собрал в Комаричах спортсменов из Брянской и Курской областей

Турнир по волейболу собрал в Комаричах спортсменов из Брянской и Курской областей. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В поселке Комаричи прошёл турнир 18-й межрегиональный турнир по волейболу среди мужских команд. Соревнования посвятили памяти заслуженного тренера России, мастера спорта международного класса, участника Олимпийских игр Евгения Синяева. В турнире участвовали спосртмены из Брянской области и Курской области.

Соревнования проходили по круговой системе. Бронзовыми призёрами соревнований стали волейболисты «Бастион» из. Брянска. Второе место заняла команда «ВК Комаричи». Кубок победителей увезли в Курскую область спортсмены сборной «Магнит» из города Железногорска.