Брянский легкоатлет занял второе место на международном турнире

2026, 10 февраля 08:48

Брянский легкоатлет в прыжках в высоту занял второе место на международном турнире «Русская зима». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

7 февраля в Москве состоялся международный турнир по лёгкой атлетике «Русская зима». Он прошёл в 35-й раз. 15 комплектов медалей разыграли более 100 легкоатлетов из 16 стран.

Воспитанник брянской спортивной школы имени В.Д.Самотесова города Брянска Степан Веткин прыгнул в высоту на 2.30 метра. Легкоатлет установил свой личный рекорд и завоевал серебряную медаль престижного турнира.