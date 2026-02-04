Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

18-летний брянский студент стал жертвой телефонных аферистов

2026, 04 февраля 18:32
18-летний брянский студент стал жертвой телефонных аферистов
Источник фото

18-летний брянский студент отдал телефонным аферистам деньги и золотые украшения. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию Брянской области обратился 18-летний студент. Парню позвонили неизвестные и убедили его, что через принадлежащие ему банковские счета проводятся подозрительные операции. Они поочередно представлялись сотрудниками госструктур, оказывали психологическое давление и настаивали, что необходимо произвести процедуру декларирования накоплений и ювелирных изделий.

Прибывшему курьеру студент отдал 60 тысяч рублей, золотые украшения и около 70 тысяч рублей в иностранной валюте.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают местонахождение «курьера».

Метки: ,

Читайте также

Брянские легкоатлеты завоевали три медали Кубка России
04 февраля 16:39
Брянские легкоатлеты завоевали три медали Кубка России
Дело о гибели человека на охоте рассмотрит суд в Клинцах
04 февраля 16:34
Дело о гибели человека на охоте рассмотрит суд в Клинцах
Брянский спортсмен завоевал «серебро» на турнире по ММА
04 февраля 15:31
Брянский спортсмен завоевал «серебро» на турнире по ММА

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14085) брянск (6776) ДТП (2668) ГИБДД (2193) прокуратура (2023) уголовное дело (1970) Александр Богомаз (1806) суд (1784) авария (1628) мчс (1483) коронавирус (1272) умвд (1024)