18-летний брянский студент стал жертвой телефонных аферистов

2026, 04 февраля 18:32

18-летний брянский студент отдал телефонным аферистам деньги и золотые украшения. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Брянской области обратился 18-летний студент. Парню позвонили неизвестные и убедили его, что через принадлежащие ему банковские счета проводятся подозрительные операции. Они поочередно представлялись сотрудниками госструктур, оказывали психологическое давление и настаивали, что необходимо произвести процедуру декларирования накоплений и ювелирных изделий.

Прибывшему курьеру студент отдал 60 тысяч рублей, золотые украшения и около 70 тысяч рублей в иностранной валюте.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают местонахождение «курьера».