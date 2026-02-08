Два человека получили травмы при ударе ВСУ по Брянской области накануне вечером

2026, 08 февраля 11:11

Два человека получили травмы при ударе ВСУ по Брянской области накануне вечером. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне вечером ВСУ атаковали Брянскую область ракетами большой дальности «Нептун» и системой реактивного залпового огня «Хаймарс». В семи муниципальных образованиях из-за этого пропало тепло и электричество.

В Выгоничском районе при нападении ранены двое мужчин. Их доставили в больницу. Повреждения при атаке получили частные жилые дома, административное здание и церковь.