Четыре медали завоевали брянские спортсмены на форуме айкидо «Тула оружейная»

2026, 10 февраля 15:12

Четыре медали завоевали брянские спортсмены на форуме айкидо «Тула оружейная» в минувшие выходные. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в городе Щекино Тульской области прошёл всероссийский детско-юношеский физкультурно-спортивный форум по айкидо «Тула Оружейная». В рамках мероприятия прошли соревнования «Высшая лига Айкидо», мастер-классы от ведущих мастеров айкидо и экскурсия в музей оружия. Свыше 50 спортсменов из Белгородской, Орловской, Тульской, Рязанской областей и города Санкт-Петербурга разыграли 24 комплекта медалей.

Брянская спортсменка Варвара Розинкевич завоевала серебряную награду в дисциплине «Кихон Вадза» и бронзовую – в дисциплине «Тай Сабаки». Варвара Павлова стала третьей в дисциплине «универсальное айкидо», а Данила Павлов – в дисциплине «Тай Сабаки».