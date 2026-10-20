Суд оштрафовал предпринимателя из Брянска за подкуп

2026, 20 октября 10:17

Суд оштрафовал предпринимателя на полмиллиона рублей из Брянска за подкуп. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело о подкупе при осуществлении закупок для государственных нужд. На скамье подсудимых оказался 38-летний житель областного центра.

Индивидуальный предприниматель предложил должностному лицу бюджетного учреждения за денежное вознаграждение оказывать ему содействие в заключении договоров на проведение ремонта. За это с июня 2018 года по октябрь 2020 года фигурант передал более 600 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновного на 500 тысяч рублей. Денежные средства в размере суммы подкупа конфискованы в доход государства. Решение не вступило в законную силу.