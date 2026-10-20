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Общество

В Брянске ветеран ОВД провёл «Урок мужества» для школьников

2026, 20 октября 10:46
В Брянске ветеран ОВД провёл «Урок мужества» для школьников
Источник фото

В Брянске ветеран ОВД Вячеслав Борисов провёл «Урок мужества» для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

 

Накануне в Брянском образовательном комплексе №59 состоялся «Урок мужества».  Его провели участники акции «Ветеранский десант»: представители Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Советского района.
Перед школьникоми выступил председатель ветеранской организации УМВД России по городу Брянску Вячеслав Иванович Борисов. Ветеран рассказал ребятам о службе в армии и органах внутренних дел. Особенно школьников впечатлили воспоминания о командировке на Северный Кавказ.
Также Вячеслав Борисов обсудил с ребятами темы семьи, сохранения исторической памяти и бережного отношения к историко-патриотическому наследию. Ветеран подробно остановился на вопросе ответственности за осквернение мемориалов.
Завершилась встреча концертом. Школьники выступили с яркими номерами. Вместе с ними на сцену вышел и хор ветеранов. 

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