В Брянске ветеран ОВД провёл «Урок мужества» для школьников

2026, 20 октября 10:46

В Брянске ветеран ОВД Вячеслав Борисов провёл «Урок мужества» для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Накануне в Брянском образовательном комплексе №59 состоялся «Урок мужества». Его провели участники акции «Ветеранский десант»: представители Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Советского района.

Перед школьникоми выступил председатель ветеранской организации УМВД России по городу Брянску Вячеслав Иванович Борисов. Ветеран рассказал ребятам о службе в армии и органах внутренних дел. Особенно школьников впечатлили воспоминания о командировке на Северный Кавказ.

Также Вячеслав Борисов обсудил с ребятами темы семьи, сохранения исторической памяти и бережного отношения к историко-патриотическому наследию. Ветеран подробно остановился на вопросе ответственности за осквернение мемориалов.

Завершилась встреча концертом. Школьники выступили с яркими номерами. Вместе с ними на сцену вышел и хор ветеранов.