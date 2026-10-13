Дело о посредничестве во взяточничестве рассмотрит суд в Новозыбкове

2026, 13 октября 17:26

Дело о посредничестве во взяточничестве рассмотрит суд в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новозыбковский городской суд вынесет приговор по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве. В преступлении обвиняют 48-летнюю жительницу Новозыбкова.

По версии следователей, с апреля 2022 года по май 2023 года женщина выступила посредником в передаче замдиректора Комплексного центра социального обслуживания населения взятки на 560 тысяч рублей от 12 граждан за беспрепятственное рассмотрение их заявлений на заключение соцконтрактов. За это фигурантка получила 160 тысяч рублей. Преступления выявили оперативники региональных УФСБ и УМВД.

В отношении взяткополучателя и взяткодателей суд уже вынес обвинительные приговоры.