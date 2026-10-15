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Криминал

Курьера телефонных мошенников задержали брянские инспекторы ГИБДД

2026, 15 октября 11:53
Курьера телефонных мошенников задержали брянские инспекторы ГИБДД
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Курьера телефонных мошенников, похитивших 2,3 миллиона рублей у пожилой женщины,  задержали брянские инспекторы ГИБДД. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 22-летний житель Липецка. 

По версии правоохранителей, в июне 2026 года Телефонные мошенники убедили 76-летнюю пенсионерку в необходимости задекларировать сбережения. Роль курьера исполнил фигурант.Фигурант приехал к пожилой женщины домой и обманом получил от неё более 2,3 млн рублей. С деньгами он направился в Москву, чтобы перевести их в криптовалюту.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль такси, в котором ехал злоумышленник. Похищенные денежные средства полицейские изъяли и вернули потерпевшей.

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