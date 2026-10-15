Курьера телефонных мошенников задержали брянские инспекторы ГИБДД

2026, 15 октября 11:53

Курьера телефонных мошенников, похитивших 2,3 миллиона рублей у пожилой женщины, задержали брянские инспекторы ГИБДД. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 22-летний житель Липецка.

По версии правоохранителей, в июне 2026 года Телефонные мошенники убедили 76-летнюю пенсионерку в необходимости задекларировать сбережения. Роль курьера исполнил фигурант.Фигурант приехал к пожилой женщины домой и обманом получил от неё более 2,3 млн рублей. С деньгами он направился в Москву, чтобы перевести их в криптовалюту.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль такси, в котором ехал злоумышленник. Похищенные денежные средства полицейские изъяли и вернули потерпевшей.