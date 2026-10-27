Юные каратисты из Брянска привезли девять наград из Людиново. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В минувшее воскресенье в городе Людиново Калужской области прошли соревнования по каратэ «Кубок Шумавцова». На турнире успешно выступили воспитанники спортшколы «Олимп» Брянска.
Первое место заняли Ксения Сагдиева и Макар Власов. Серебряными призёрами стали
Макар Шунькин, Иван Фирсенков и Алексей Возиков. Бронзовые медали завоевали Дмитрий Гришанок, Артём Овчинников, Иван Пухов и Артём Коровко.