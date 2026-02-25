Юный брянский самбист завоевал золотую медаль всероссийского турнира

Юный брянский самбист завоевал золотую медаль всероссийского турнира. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшие выходные во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного Мастера спорта Валерия Дивисенко. Участие в турнире приняли 396 спортсменов в возрасте до 15 лет из 23 регионов.

В весовой категории 50 кг выступил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Сталь» города Брянска Александр Новиков. Он завоевал золотую медаль.

Представитель той же спортшколы Артём Фокин стал бронзовым призёром в весовой категории +73 кг.