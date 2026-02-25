Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Юный брянский самбист завоевал золотую медаль всероссийского турнира

2026, 25 февраля 17:36
Юный брянский самбист завоевал золотую медаль всероссийского турнира
Юный брянский самбист завоевал золотую медаль всероссийского турнира. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В минувшие выходные во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного Мастера спорта Валерия Дивисенко. Участие в турнире приняли 396 спортсменов в возрасте до 15 лет из 23 регионов. 

В весовой категории 50 кг выступил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Сталь» города Брянска Александр Новиков. Он завоевал золотую медаль. 

Представитель той же спортшколы Артём Фокин стал бронзовым призёром в весовой категории +73 кг.

 

