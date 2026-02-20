Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
За ночь военные сбили 57 БпЛА над Брянской областью

2026, 20 февраля 09:11
За ночь военные сбили 57 БпЛА над Брянской областью. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

 

Минувшей ночью в Брянской области вновь работала система противовоздушной обороны. Военнослужащие Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии уничтожили 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

При атаке в селе Лопушь Выгоничского района повреждены три частных дома. Люди травм не получили

На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

