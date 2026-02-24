Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Здоровье

Брянские бойцы завоевали четыре медали чемпионата России

2026, 24 февраля 10:45
Брянские бойцы завоевали четыре медали чемпионата России
Брянские бойцы завоевали четыре медали чемпионата России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.  

 

В городе Владивостоке на прошлой неделе прошёл чемпионат России по рукопашному бою. За медали боролись свыше 300 спортсменов из 50 регионов.

Брянск на Дальнем Востоке успешно представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Торпедо». Золотую медаль завоевал Александр Горохов. Бронзовыми призёрами стали Валерий Фомичев и Владлена Иващенкова. Также третье место в версии «Демо бой» заняла Виктория Климушкина. 

