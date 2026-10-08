Кражу мобильного телефона у подростка раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась 16-летняя жительница Фокинского района Брянска. По пути домой девушка потеряла мобильный телефон. Найти гаджет сама она не смогла.
Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна 38-летняя жительница областного центра. Женщина пояснила, что увидела «бесхозный» телефон и решила оставить себе. Она хранила телефон дома, а спустя время начала им пользоваться. Гаджет полицейские изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантке предъявлено обвинение.