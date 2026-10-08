Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Кражу мобильного телефона у подростка раскрыли полицейские в Брянске

2026, 08 октября 08:09
Кражу мобильного телефона у подростка раскрыли полицейские в Брянске
Источник фото

Кражу мобильного телефона у подростка раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась 16-летняя жительница Фокинского района Брянска. По пути домой девушка потеряла мобильный телефон. Найти гаджет сама она не смогла. 

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна 38-летняя жительница областного центра. Женщина пояснила, что увидела «бесхозный» телефон и решила оставить себе. Она хранила телефон дома, а спустя время начала им пользоваться. Гаджет полицейские изъяли. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантке предъявлено обвинение. 

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Водитель пострадал в ДТП на трассе в Жирятинском районе
08 октября 12:11
Водитель пострадал в ДТП на трассе в Жирятинском районе
Три человека ранены при нападении дронов в Брянской области
08 октября 11:46
Три человека ранены при нападении дронов в Брянской области
Созданный в Брянской области уникальный комбайн представили на выставке «Золотая осень»
08 октября 10:48
Созданный в Брянской области уникальный комбайн представили на выставке «Золотая осень»

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16762) брянск (7257) ДТП (2891) ГИБДД (2460) прокуратура (2209) уголовное дело (2150) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1744) мчс (1586) коронавирус (1272) дороги (1166)