Кражу мобильного телефона у подростка раскрыли полицейские в Брянске

2026, 08 октября 08:09

Кражу мобильного телефона у подростка раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 16-летняя жительница Фокинского района Брянска. По пути домой девушка потеряла мобильный телефон. Найти гаджет сама она не смогла.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна 38-летняя жительница областного центра. Женщина пояснила, что увидела «бесхозный» телефон и решила оставить себе. Она хранила телефон дома, а спустя время начала им пользоваться. Гаджет полицейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантке предъявлено обвинение.