Брянские ветераны СВО завоевали восемь медалей в стрельбе из лука

2026, 06 октября 12:13

Брянские ветераны СВО завоевали восемь медалей на фестивале по стрельбе из лука. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные на базе спорткомплекса «Калужники» в Калуге состоялся фестиваль по стрельбе из лука. Участие в соревнованиях приняли девять представителей Ассоциации ветеранов СВО из Брянской области. Они состязались в стрельбе из классического и блочного лука, арбалета и традиционного лука.

Из девяти разыгранных медалей брянская команды завоевала восемь наград различного достоинства.