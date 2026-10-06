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Брянские ветераны СВО завоевали восемь медалей в стрельбе из лука

2026, 06 октября 12:13
Брянские ветераны СВО завоевали восемь медалей в стрельбе из лука
Источник фото

Брянские ветераны СВО завоевали восемь медалей на фестивале по стрельбе из лука. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные на базе спорткомплекса «Калужники» в Калуге состоялся фестиваль по стрельбе из лука. Участие в соревнованиях приняли девять представителей Ассоциации ветеранов СВО из Брянской области. Они состязались в стрельбе из классического и блочного лука, арбалета и традиционного лука.

Из девяти разыгранных медалей брянская команды завоевала восемь наград различного достоинства. 

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