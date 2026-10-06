Брянские ветераны СВО завоевали восемь медалей на фестивале по стрельбе из лука. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В минувшие выходные на базе спорткомплекса «Калужники» в Калуге состоялся фестиваль по стрельбе из лука. Участие в соревнованиях приняли девять представителей Ассоциации ветеранов СВО из Брянской области. Они состязались в стрельбе из классического и блочного лука, арбалета и традиционного лука.
Из девяти разыгранных медалей брянская команды завоевала восемь наград различного достоинства.