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Брянцам показали историческое фото Воскресенской церкви

2022, 20 октября 11:11 История Брянщины
Брянцам показали историческое фото Воскресенской церкви
Источник фото

Фотография Воскресенской церкви Брянска, датированная осенью 1942 года, когда город находился в оккупации во время Великой Отечественной войны, была размещена в городском паблике во ВКонтакте, который специализируется на публикации исторических снимков города, сделанных в разные годы.

В комментарии уточняется, что слева от храма находится будущий проспект Ленина.

Перед войной помещения бывшей церкви занимала артель имени Калинина. В них находились ее контора и сапожный цех.

Официальный адрес помещения храма тогда числился за Фокинской улицей.

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