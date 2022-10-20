Брянцам показали историческое фото Воскресенской церкви

Фотография Воскресенской церкви Брянска, датированная осенью 1942 года, когда город находился в оккупации во время Великой Отечественной войны, была размещена в городском паблике во ВКонтакте, который специализируется на публикации исторических снимков города, сделанных в разные годы.

В комментарии уточняется, что слева от храма находится будущий проспект Ленина.

Перед войной помещения бывшей церкви занимала артель имени Калинина. В них находились ее контора и сапожный цех.

Официальный адрес помещения храма тогда числился за Фокинской улицей.