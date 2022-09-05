Умер брянский краевед Владимир Деханов

Известный брянский писатель, журналист и краевед Владимир Деханов умер на 84-м году жизни.

Как сообщает Брянская областная писательская организация, его не стало накануне, 4 сентября.

Деханов родился в 1939 году в Орджоникидзеграде, который сегодня стал Бежицким районом Брянска.

Он состоял в Союзе писателей и Союзе журналистов.

Статьи по краеведческой тематике публиковал с 60-х годов прошлого века. Ряд его исследований посвящены жизни и творчеству Федора Тютчева и Алексея Толстого.