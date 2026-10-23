Кражу одежды на 10 тысяч рублей из магазина в Брянске раскрыли полицейские

2026, 23 октября 16:51

Кражу одежды на 10 тысяч рублей из магазина в Брянске раскрыли полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился директор сетевого магазина одежды в Бежицком районе города Брянска. Один из посетителей сложил четыре толстовки в принесенный с собой пакет и быстро покинул магазин. Ущерб составил почти 10 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 20-летний житель Брянска. Он уже нарушал закон.

Дома у подозреваемого стражи порядка обнаружили две украденные толстовки. Остальные вещи он продал с рук неизвестному лицу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».