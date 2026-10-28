Жительницу Брянска подозревают в краже телефона у соседа

2026, 28 октября 11:17

59-летнюю жительницу Брянска подозревают в краже телефона у 68-летнего соседа. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 68-летний житель Фокинского района города Брянска. Из его квартиры пропал мобильный телефон. Ущерб составил около 3 000 рублей

Стражи порядка за сутки установили подозреваемую в хищении. Гаджет забрала 59-летняя соседка потерпевшего.

Женщина призналась, что после совместного распития спиртных напитков с соседом, она забрала телефон. Технику она сдала в ломбард, выручив 600 рублей. Возбуждено уголовное дело.