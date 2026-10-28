Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Жительницу Брянска подозревают в краже телефона у соседа

2026, 28 октября 11:17
Жительницу Брянска подозревают в краже телефона у соседа
Источник фото

59-летнюю жительницу Брянска подозревают в краже телефона у 68-летнего соседа. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию обратился 68-летний житель Фокинского района города Брянска. Из его квартиры пропал мобильный телефон. Ущерб составил около 3 000 рублей

Стражи порядка за сутки установили подозреваемую в хищении. Гаджет забрала 59-летняя соседка потерпевшего.

Женщина призналась, что после совместного распития спиртных напитков с соседом, она забрала телефон. Технику она сдала в ломбард, выручив 600 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Виновный в даче взятки полицейскому брянец не разжалобил суд
28 октября 12:37
Виновный в даче взятки полицейскому брянец не разжалобил суд
Свыше 46 тысяч брянских школьников поучаствовали в онлайн-олимпиаде по ПДД
28 октября 12:11
Свыше 46 тысяч брянских школьников поучаствовали в онлайн-олимпиаде по ПДД
Брянщина усиливает оборону от дронов на земле, на дорогах и в эфире
28 октября 12:08
Брянщина усиливает оборону от дронов на земле, на дорогах и в эфире

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16995) брянск (7282) ДТП (2910) ГИБДД (2485) прокуратура (2224) уголовное дело (2163) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1760) мчс (1590) коронавирус (1272) дороги (1184)