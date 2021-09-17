10 человек эвакуировали при пожаре в Сельцо – есть пострадавшие

Пожар случился в ночь на 17 сентября.

Крупный пожар произошел в ночь на 17 сентября в Сельцо. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в начале второго загорелась квартира на втором этаже трехэтажного многоквартирного дома. Пламя распространилось на площади 3 квадратных метра.

Пожар потушили около 2.00. Спасатели эвакуировали 10 жильцов дома, одного человека удалось спасти. По данным МЧС, есть пострадавшие.

Причина пожара устанавливается.