10 жильцов эвакуировали из горящей многоэтажки в Фокино

Из горящей многоэтажки в Фокино спасатели эвакуировали 10 человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство сообщили о пожаре на улице Карла Маркса в городском округе Фокино. В многоэтажном доме загорелась квартира. На происшествие прибыли три отделения на пожарных автоцистернах и автолестнице. Из подъезда эвакуировали 10 человек.

С огнём спасатели справились за 20 минут. Никто не пострадал. Причины возгорания выяснят специалисты.