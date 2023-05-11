10 жильцов эвакуировали из горящей многоэтажки в Фокино
Из горящей многоэтажки в Фокино спасатели эвакуировали 10 человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В спасательное ведомство сообщили о пожаре на улице Карла Маркса в городском округе Фокино. В многоэтажном доме загорелась квартира. На происшествие прибыли три отделения на пожарных автоцистернах и автолестнице. Из подъезда эвакуировали 10 человек.
С огнём спасатели справились за 20 минут. Никто не пострадал. Причины возгорания выяснят специалисты.
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