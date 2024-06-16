100 человек эвакуировали из многоэтажки в Брянске ночью

Из-за пожара из многоэтажки в Брянске ночью спасатели эвакуировали 100 жильцов. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь на 16 июня в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. На улице Пилотов в многоэтажке загорелась квартира на 10-м этаже.

На вызов прибыли четыре автоцистерны, две автолестницы, специальный пожарный аварийно-спасательный автомобиль и служба пожаротушения Главного управления МЧС. Из дома спасатели эвакуировали 100 жильцов. Огонь оперативно потушили. Люди на происшествии не пострадали.

Причину пожара устанавливают эксперты.