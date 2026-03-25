Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

105 правонарушений в сфере миграции выявили брянские полицейские

2026, 25 марта 14:53
Источник фото

105 правонарушений в сфере миграции выявили брянские полицейские за четыре дня. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В течение четырех дней сотрудники брянской полиции проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Иностранец». Стражи порядка выявляли и пресекали факты нарушений в сфере миграции.

Правоохранители провели 420 проверок. Они выявили четыре преступления, связанных с незаконным пересечением госграницы РФ и 105 административных правонарушени. 47 мигрантов 47 нарушили правила выезда, въезда и режима пребывания, 33 – правила пребывания в РФ , а 12 – порядок осуществления трудовой деятельности.

Правоохранители вынесли 10 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Ещё одного мигранта депортируют, а троим запретят въезд.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянский лыжник занял первое место соревнований «Пионерская правда»
25 марта 14:43
Брянский лыжник занял первое место соревнований «Пионерская правда»
Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты на 8,5 млн рублей
25 марта 14:38
Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты на 8,5 млн рублей
Уровень газификации в Брянской области на 20% выше среднего по России
25 марта 14:24
Уровень газификации в Брянской области на 20% выше среднего по России

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14604) брянск (6872) ДТП (2704) ГИБДД (2245) прокуратура (2063) уголовное дело (2023) Александр Богомаз (1922) суд (1787) авария (1647) мчс (1508) коронавирус (1272) умвд (1052)