2026, 25 марта 14:53

105 правонарушений в сфере миграции выявили брянские полицейские за четыре дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В течение четырех дней сотрудники брянской полиции проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Иностранец». Стражи порядка выявляли и пресекали факты нарушений в сфере миграции.

Правоохранители провели 420 проверок. Они выявили четыре преступления, связанных с незаконным пересечением госграницы РФ и 105 административных правонарушени. 47 мигрантов 47 нарушили правила выезда, въезда и режима пребывания, 33 – правила пребывания в РФ , а 12 – порядок осуществления трудовой деятельности.

Правоохранители вынесли 10 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Ещё одного мигранта депортируют, а троим запретят въезд.