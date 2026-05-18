Два мотоциклиста врезались в грузовик в Брянске

2026, 18 мая 08:06
Два мотоциклиста врезались в грузовик в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.  

 

Днём 15 мая в районе дома №422 на улице Бежицкой в городе Брянске 67-летний водитель за рулём автомобиля «КАМАЗ» при выполнении разворота вне перекрёстка остановился перпендикулярно проезжей части. В этот момент в грузовик врезались 21-летний и 20-летний мотоциклисты.

Оба парня получили травмы. Их доставили в больницу. 20-летний мотоциклист самовольно покинул медучреждение. 

У байкеров не было водительского удостоверения. А у водителя «КАМАЗа» по результатам освидетельствования выявлены признаки наркотического опьянения.

Стражи порядка составили на всех участников аварии административные материалы. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

