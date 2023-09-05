С начала года 12 наркопритонов выявили брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области в этом году в ходе оперативных мероприятий выявили 12 жилых помещение, где регулярно собирались наркозависимые.

По каждому факту возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до четырех лет колонии.

Сообщить о местах сбора наркопотребителей можно в ближайший территориальный отдел внутренних дел или по телефону 02 (с мобильного – 102).