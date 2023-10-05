ПВО уничтожили беспилотник в небе над Стародубом

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Провайдер построил оптические линии связи, установил и ввел в эксплуатацию базовые станции (БС) LTE (4G) еще в четырех малых населенных пунктах Брянской области.

Накануне отопительного сезона в локомотивном депо Брянск-2 железнодорожники ввели в эксплуатацию новую модульную газовую котельную вместо старой мазутной.

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоялся очередной день охраны труда (ОТ). Он проводится ежемесячно с целью предупреждения травматизма, повышение культуры производства, оперативного выявление и ликвидации недостатков в вопросах охраны труда.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».