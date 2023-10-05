ПВО уничтожили беспилотник в небе над Стародубом
Очередную атаку ВСУ пресекли в Брянской области сегодня, 5 октября. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз в личном Телеграм-канале.
Украинские националисты намеревались нанести удар с воздуха. В небе над Стародубским округом силами российской противовоздушной обороны был ликвидирован БПЛА самолетного типа. По словам главы региона, в ходе уничтожения беспилотного летательного аппарата никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
На место происшествия оперативно прибыли специалисты экстренных служб. Последствия инцидента устраняются.
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