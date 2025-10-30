14 мигрантов выдворят за пределы страны из Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области в течение 10 дней полицейские провели свыше 920 рейдов. Правоохранители выявляли факты нарушения миграционного законодательства. Проверки прошли в торговых объектах и в домах.

Стражи порядка составили 168 протоколов о нарушении правил въезда, выезда и пребывания, осуществления трудовой деятельности, сроков обращения за выдачей патентов. 17 граждан незаконно привлекли иностранцев к работе. А 42 материала полицейские составили за предоставление мигрантам-нарушителям жилья.

14 иностранцев принудительно выдворят с территории России, а двоих – депортируют. 35 мигрантам теперь запрещен въезд в страну.