101 беспилотник сбила система ПВО над Брянщиной в новогоднюю ночь

2026, 01 января 12:05
101 беспилотник сбила система ПВО над Брянской областью в новогоднюю ночь. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

 

С вечера 31 декабря до утра 1 января Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Военные Министерства обороны РФ обнаружили 101 вражеский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили всех нарушителей.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

