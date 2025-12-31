Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Полицейские из Брянска передали посылки бойцам на СВО

2025, 31 декабря 10:45
Полицейские из Брянска передали посылки бойцам на СВО
Источник фото

Инспекторы ГИБДД из Брянска передали посылки с техникой, стройматериалами и сладостями для бойцов на СВО. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В преддверии Нового года сотрудники Госавтоинспекции собрали посылки для военнослужащих. Правоохранители купили два бензогенератора, тепловые пушки, бензопилы, болгарки, комплекты инструментов,  гвозди, топоры и молотки. К новогоднему столу бойцам полицейские передали фрукты и кондитерские изделия.

Груз стражи порядка доставили в областной волонтёрский штаб. Автомобиль с посылками передали бойцам. Военнослужащие поблагодарили сотрудников за внимание, заботу и поддержку.

Метки: ,

Читайте также

Спортивно-оздоровительный комплекс открыли в посёлке Локоть в преддверии Нового года
31 декабря 10:04
Спортивно-оздоровительный комплекс открыли в посёлке Локоть в преддверии Нового года
Более двухсот спортивных мероприятий пройдут в Брянской области в праздничные дни
30 декабря 17:43
Более двухсот спортивных мероприятий пройдут в Брянской области в праздничные дни
Два с половиной миллиона рублей отдала лжеэкспертам жительница Брянска
30 декабря 16:46
Два с половиной миллиона рублей отдала лжеэкспертам жительница Брянска

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13794) брянск (6721) ДТП (2649) ГИБДД (2169) прокуратура (1999) уголовное дело (1947) суд (1777) Александр Богомаз (1766) авария (1625) мчс (1443) коронавирус (1272) умвд (1005)