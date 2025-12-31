Полицейские из Брянска передали посылки бойцам на СВО

2025, 31 декабря 10:45

Инспекторы ГИБДД из Брянска передали посылки с техникой, стройматериалами и сладостями для бойцов на СВО. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В преддверии Нового года сотрудники Госавтоинспекции собрали посылки для военнослужащих. Правоохранители купили два бензогенератора, тепловые пушки, бензопилы, болгарки, комплекты инструментов, гвозди, топоры и молотки. К новогоднему столу бойцам полицейские передали фрукты и кондитерские изделия.

Груз стражи порядка доставили в областной волонтёрский штаб. Автомобиль с посылками передали бойцам. Военнослужащие поблагодарили сотрудников за внимание, заботу и поддержку.