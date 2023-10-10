140 тысяч рублей заплатит «Брянский автоцентр Кама» за использование знака KAMAZ

ПАО «КАМАЗ» взыскало с ООО «Брянский автоцентр Кама» компенсацию суммой 140 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда, где рассматривалось дело.

Основанием для обращения ПАО «КАМАЗ» в суд стал вопрос использования товарных знаков «КАМАЗ» и «KAMAZ» ответчиком. В ходе изучения дела выяснилось, что брянский автоцентр применял слово «kamaz» в адресе электронной почты. Наряду с этим, выявлено визуальное сходство изображений, применяемых ответчиком. Однако правообладателем товарных знаков является истец. Тем временем лицензионный договор на использование знаков не заключался.

Вышеизложенное стало поводом для удовлетворения исковых требований в размере 140 тысяч рублей. В ближайшее время решение Арбитражного суда обретет законную силу.