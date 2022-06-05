17-летний мотоциклист без прав протаранил «Ладу Весту» на новозыбковской трассе

У несовершеннолетнего водителя взяли кровь на алкоголь.

Несовершеннолетний мотоциклист пострадал в результате аварии в Почепском районе.

4 июня около 21.00 на 13-м километре трассы Брянск – Новозыбков – Мглин несовершеннолетний водитель мотоцикла «Минск» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и протаранил «Ладу Весту» под управлением 38-летнего водителя, который двигался в сторону Мглина.

Подростка госпитализировали с ушибленной раной правого коленного сустава и гемартрозом. У него взяли кровь на алкоголь.

Также в отношении мотоциклиста возбудили административные дела за несоблюдение правил проезда перекрестков, управление незарегистрированным транспортом, отсутствие прав, полиса ОСАГО и мотошлема.