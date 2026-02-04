Брянские легкоатлеты завоевали три медали Кубка России

Брянские спортсмены завоевали три медали Кубка России по легкой атлетике среди лиц с поражением ОДА. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Новочебоксарске проходит Кубок России и Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. За медали в беге, прыжках и толкании ядра борются более 300 спортсменов из 50 регионов.

В первый день соревнований брянские легкоатлеты Артём Калашян и Владислав Костин завоевали золотые медали. Второй стала Виктория Славова.