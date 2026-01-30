Брянщина вошла в число лидеров по реализации проектов «Парта Героя» и «Лица Героев»

Брянщина вошла в число лидеров по реализации проектов «Парта Героя» и «Лица Героев». Об этом сообщили в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Партия «Единая Россия» несколько лет реализует патриотические проекты «Парта Героя» и «Лица Героев». Они рассказывают о погибших на службе военнослужащих.

Брянская область вошла в число регионов-лидеров в реализации проектов. В брянских школах открыто 708 парт Героев,. Сидят за ними лучшие ученики и активисты общественных объединений.

Проект «Лица Героев» стартовал в 2023 году. С этого времени на школах Брянской области уже создано 27 муралов в честь защитников Отечества.

«Проекты «Парта Героя» и «Лица Героев» помогают воспитывать настоящих патриотов, учат уважительному отношению к истории Отечества, его героическому прошлому и настоящему. Но самое главное — они учат детей сохранять память о героях-земляках, отдавших самое дорогое, свои жизни, во имя будущего нашей великой страны», – подчеркнул Александр Богомаз.