Сумма выплаты взамен земельного участка в Брянской области увеличилась на 100 тыс рублей

2026, 30 января 15:12

Сумма выплаты взамен земельного участка в Брянской области увеличилась на 100 тысяч рублей. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Первое в 2026 году заседание прошло в Брянской областной Думы. Депутаты в окончательной редакции приняли изменения в закон о мерах поддержки многодетных семей и участников специальной военной операции в части предоставления земельных участков. Парламентарии единогласно поддержали увеличении размера единовременной денежной выплаты взамен земли. Сумма выросла с 200 до 300 тысяч рублей.

Выделение денежных сертификатов взамен земельных участков позволила сократить очередь за этой мерой поддержки в несколько раз. В начале 2023 года на нее претендовали 5856 семей. К началу 2006 года очередь сократилась до 3358 человек.

«Востребована дополнительная мера социальной поддержки среди семей наших защитников. С 1 января 2023 года ею воспользовались 480 человек. Сейчас в очереди на получение земельных участков состоит 106 человек», – подчеркнул Александр Богомаз.