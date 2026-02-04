Дело о гибели человека на охоте рассмотрит суд в Клинцах

Дело о гибели человека на охоте рассмотрит суд в Клинцах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский районный суд рассмотрит уголовное дело о причинении смерти по неосторожности на охоте. Приговор выслушает 47-летний житель Клинцов.

По версии правоохранителей, 5 января прошлого года фигурант с друзьями на охоте лесном массиве Борковского участкового лесничества. Обвиняемый выстрелил в косулю из охотничьего карабина, не убедившись в безопасности траектории полета снаряда. Смертельное огнестрельное ранение получил другой охотник.