Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Дело о гибели человека на охоте рассмотрит суд в Клинцах

2026, 04 февраля 16:34
Дело о гибели человека на охоте рассмотрит суд в Клинцах
Источник фото

Дело о гибели человека на охоте рассмотрит суд в Клинцах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Клинцовский районный суд рассмотрит уголовное дело о причинении смерти по неосторожности на охоте. Приговор выслушает 47-летний житель Клинцов. 

По версии правоохранителей, 5 января прошлого года фигурант с друзьями на охоте лесном массиве Борковского участкового лесничества. Обвиняемый выстрелил в косулю из охотничьего карабина, не убедившись в безопасности траектории полета снаряда. Смертельное огнестрельное ранение получил другой охотник.

Метки:

Читайте также

«Школу приемных родителей» в Брянске прошли 80 человек в минувшем году
04 февраля 17:43
«Школу приемных родителей» в Брянске прошли 80 человек в минувшем году
Брянские легкоатлеты завоевали три медали Кубка России
04 февраля 16:39
Брянские легкоатлеты завоевали три медали Кубка России
Брянский спортсмен завоевал «серебро» на турнире по ММА
04 февраля 15:31
Брянский спортсмен завоевал «серебро» на турнире по ММА

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14084) брянск (6776) ДТП (2668) ГИБДД (2193) прокуратура (2023) уголовное дело (1970) Александр Богомаз (1806) суд (1784) авария (1628) мчс (1483) коронавирус (1272) умвд (1024)