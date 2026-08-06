19-летнему брянцу грозит уголовное дело за разбитое стекло иномарки

2026, 06 августа 10:53

Парень повредил машину, проходя мимо в состоянии алкогольного опьянения.

В Бежицком районе Брянска полицейские расследуют умышленное повреждение автомобиля. 61-летняя местная жительница сообщила, что неизвестный разбил стекло в ее «Toyota RAV4». Сотрудники уголовного розыска оперативно установили, что к происшествию причастен 19-летний местный житель, ранее не имевший проблем с законом.

Задержанный дал признательные показания. По его словам, повреждение автомобилю он причинил случайно, когда проходил мимо в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб, оцененный экспертами в 18 тысяч рублей, фигурант возместил добровольно.

Возбуждено уголовное дело за Умышленное уничтожение или повреждение имущества.