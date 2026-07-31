Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Супругов из Брянска ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков

2026, 31 июля 09:01
Супругов из Брянска ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков
Источник фото

Супругов из Брянска ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. В преступлении обвинили супружескую пару. 

По версии правоохранителей, мужчина и женщина забрали из тайника не менее 12 граммов запрещённого вещества.  Для дальнейшего сбыта они сделали «закладки» с наркотиком на территории Брянской области.

В феврале 2026 года супругов задержали сотрудники полиции. Наркотическое средство стражи порядка изъяли из незаконного оборота.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянца отправили в СИЗО по обвинению в убийстве знакомого
30 июля 16:30
Брянца отправили в СИЗО по обвинению в убийстве знакомого
Иномарка и электровелосипед столкнулись на трассе в Стародубском районе
30 июля 15:36
Иномарка и электровелосипед столкнулись на трассе в Стародубском районе
Пассажир пострадал в ДТП в Почепском районе накануне
30 июля 14:33
Пассажир пострадал в ДТП в Почепском районе накануне

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16008) брянск (7088) ДТП (2825) ГИБДД (2398) прокуратура (2153) уголовное дело (2091) Александр Богомаз (1998) суд (1797) авария (1706) мчс (1565) коронавирус (1272) дороги (1124)