Супругов из Брянска ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков

2026, 31 июля 09:01

Супругов из Брянска ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. В преступлении обвинили супружескую пару.

По версии правоохранителей, мужчина и женщина забрали из тайника не менее 12 граммов запрещённого вещества. Для дальнейшего сбыта они сделали «закладки» с наркотиком на территории Брянской области.

В феврале 2026 года супругов задержали сотрудники полиции. Наркотическое средство стражи порядка изъяли из незаконного оборота.