105 брянских выпускников получили высший балл на ЕГЭ

2026, 30 июля 12:34

105 брянских выпускников получили высший балл на ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Итоги экзаменационной кампании 2026 года подвели на заседании правительства Брянской области. Его провел временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.

5 777 человек сдали единый государственный экзамен. Государственную итоговую аттестацию прошёл 12 761 выпускник девятого класса. Самыми популярными предметами стали профильная математика, обществознание, физика, биология и информатика.В приграничных районах школьники могли получить аттестат по результатам промежуточной аттестации и некоторые дети воспользовалась этой возможностью.

105 брянских выпускников получили на ЕГЭ высший балл. А семь ребят добились максимального результата дважды.

«Трудно переломить ситуацию, когда престиж и перспективу для одаренных детей родители видят только за пределами области. Но мы заинтересованы в том, чтобы учить высококлассных специалистов здесь и они оставались работать в родном регионе», — отметил Егор Ковальчук.