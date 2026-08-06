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В Брянске прошел чемпионат области по стендовой стрельбе

2026, 06 августа 08:50
В Брянске прошел чемпионат области по стендовой стрельбе
Источник фото

Соревнования состоялись в «Стрелковом клубе Брянск».

 

В Брянске прошел чемпионат области по стендовой стрельбе. В дисциплине «трап» победителем стал Александр Лубяный, второе место занял Иван Самородский, третье — Сергей Безрученко из Москвы. В дисциплине «скит» золото завоевал Иван Самородский, серебряные медали заслужили Алексей Прашек из Московской области и Владимир Тагильцев.

Департамент физической культуры и спорта Брянской области поздравил спортсменов и их наставников с успешным выступлением. 

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