Соревнования состоялись в «Стрелковом клубе Брянск».
В Брянске прошел чемпионат области по стендовой стрельбе. В дисциплине «трап» победителем стал Александр Лубяный, второе место занял Иван Самородский, третье — Сергей Безрученко из Москвы. В дисциплине «скит» золото завоевал Иван Самородский, серебряные медали заслужили Алексей Прашек из Московской области и Владимир Тагильцев.
Департамент физической культуры и спорта Брянской области поздравил спортсменов и их наставников с успешным выступлением.