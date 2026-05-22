Общество

Врио брянского губернатора возложил цветы к танку Т-34 в Гомеле

2026, 22 мая 09:44
Врио брянского губернатора возложил цветы к танку Т-34 в Гомеле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

На площади Восстания в городе Гомеле республики Беларусь состоялась церемония возложения цветов. Участники бизнес-форума «Гомель-Брянск», в том числе и делегация региона во главе с врио губернатора Егором Ковальчуков, почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.  Они возложили венки и цветы к танку Т-34, памятному знаку жертвам геноцида белорусского народа и подножию памятника дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Константину Рокоссовскому.

«Мы должны чтить наше общее героическое прошлое, на фундаменте которого строим сильное и независимое Союзное государство. Вечная память тем, кто пал в боях за свободу и независимость наших стран!» — отметил Егор Ковальчук.

