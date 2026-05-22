Сотрудники брянской станции крови передали препараты для военных

2026, 22 мая 10:20

Сотрудники брянской станции крови передали препараты для спасения раненных военных в зоне СВО. Об этом рассказали в соцсетях учреждения.

В рамках соглашения между правительством РФ и Брянской областной станцией переливания крови военным медикам передали очередную партию лиофилизированных компонентов крови. Произведённые специалистами станции препараты необходимы для спасения жизней бойцов, выполняющих задачи в зоне СВО.

«Встреча прошла в «тихой, спокойной обстановке». Наши ребята едут домой! Им хорошей дороги! Ну а мы работаем дальше», – отметили сотрудники станции.