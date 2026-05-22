Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Сотрудники брянской станции крови передали препараты для военных

2026, 22 мая 10:20
Сотрудники брянской станции крови передали препараты для военных
Источник фото

Сотрудники брянской станции крови передали препараты для спасения раненных военных в зоне СВО. Об этом рассказали в соцсетях учреждения. 

 

В рамках соглашения между правительством РФ и Брянской областной станцией переливания крови военным медикам передали очередную партию лиофилизированных компонентов крови. Произведённые специалистами станции препараты необходимы для спасения жизней бойцов, выполняющих задачи в зоне СВО. 

«Встреча прошла в «тихой, спокойной обстановке». Наши ребята едут домой! Им хорошей дороги! Ну а мы работаем дальше», – отметили сотрудники станции.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Кражу парфюма из магазина в Брянске раскрыли полицейские
21 мая 18:03
Кражу парфюма из магазина в Брянске раскрыли полицейские
Брянские каратисты привезли 11 медалей с чемпионата России в Орле
21 мая 17:38
Брянские каратисты привезли 11 медалей с чемпионата России в Орле
Юбилейный международный турнир по боксу стартовал в Брянске
21 мая 16:34
Юбилейный международный турнир по боксу стартовал в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15253) брянск (6955) ДТП (2757) ГИБДД (2309) прокуратура (2109) уголовное дело (2058) Александр Богомаз (1998) суд (1791) авария (1668) мчс (1545) коронавирус (1272) дороги (1076)