Сотрудники брянской станции крови передали препараты для спасения раненных военных в зоне СВО. Об этом рассказали в соцсетях учреждения.
В рамках соглашения между правительством РФ и Брянской областной станцией переливания крови военным медикам передали очередную партию лиофилизированных компонентов крови. Произведённые специалистами станции препараты необходимы для спасения жизней бойцов, выполняющих задачи в зоне СВО.
«Встреча прошла в «тихой, спокойной обстановке». Наши ребята едут домой! Им хорошей дороги! Ну а мы работаем дальше», – отметили сотрудники станции.